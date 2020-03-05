محامي أمريكي نقل الفيروس إلى عائلته وجيرانه وأصدقائه.. والسلطات المحلية تفرض حجر صحي منزلي على ألف شخص

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، تقريراً عن أول مصاب بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وكيف نشر بين أفراد عائلته ومنهم إلى الجيران والأصدقاء.



وقالت الصحيفة إنه في البداية تم تشخيص إصابة محام يتنقل بين الضواحي ومكتبه في وسط مانهاتن بالفيروس، بعد ذلك، أثبتت الفحوص إصابة زوجته وابنه (20 عاما) وابنته (14 عاما)، ثم ثبتت إصابة أحد جيرانه، وخلال يومين أصيب صديق آخر وزوجته وثلاثة من أطفالهما.



وأضافت الصحيفة أنه "في غضون 48 ساعة، تصاعدت الأزمة الطبية لعائلة واحدة، إلى ما هو أبعد من منزلها الكائن في مقاطعة وستشستر، التي أغلقت فيها المدارس اليهودية والمعابد، بعدما أثبت الفيروس قدرته على الانتشار ونشر الخوف عبر منطقة تعد من بين الأكثر كثافة سكانيا".



وتابعت "واشنطن بوست" أن المحامي يخضع للعلاج في العناية المركزة في المركز الطبي بجامعة نيويورك، ويعاني من التهاب رئوي حاد قد يعرض حياته للخطر، فيما بقيت عائلته في الحجر الصحي المنزلي، بحسب ما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.



ولفتت الصحيفة إلى أنه " السلطات في الولاية قررت فرض الحجر الصحي المنزلي على 1000 شخص، منهم 300 شخص كانوا في كنيس تزوره باستمرار الأسرة المصابة وشخصين من جامعة الإبن، وعدد كبير من الطلاب في مدرسة الفتاة، وسبعة موظفين، ومتدرب في مكتب المحاماة، وثمانية موظفين في مستشفى في نيويورك".



كما علقت جامعة يشيفا اليهودية الخاصة في نيويورك الدوام عدة أيام كإجراء إحترازي، لأن الإبن كان يدرس بها، وأغلقت أيضاً مدرسة الفتاة.



من جهته، قال حاكم نيويورك آندرو كومو، إن السلطات الصحية تفحص المقربين من الحالات المصابة، فيما لا تزال عملية التحقيق مستمرة حول الرجل المصاب وتتبع خطوط سيره، مطالبا المواطنين بالذهاب للفحص من أجل العزل الصحي لمن تظهر نتائجهم إيجابية للحد من انتشار الفيروس، محذرا بأنه أصبح "من غير الممكن تجنّب" تفشى الفيروس في المدينة.



وقال المسؤولون في القطاع الصحي بنيويورك إن زوجة المريض لم تظهر عليها أي أعراض حتى الساعة، كما أن ابنته وابنه في حالة جيدة وهما في الحجر الصحي مع والدتهما في المنزل.



وأمر مسؤولو الصحة في الكنيس الذي ترتاده العائلة، جميع المصلين بتعليق أنشطتهم، وفرضوا عليهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين وعلى أي شخص حضر جنازة في المعبد اليهودي يومي 22 و 23 فبراير الماضى.