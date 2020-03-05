 العراق يعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد - بوابة الشروق
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العراق يعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد


نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 12:54 ص

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان قوله - إن "وزارة الصحة والبيئة تعلن عن وفاة إحدى المشخصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد"، مشيرا إلى أنها "كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالي والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة


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