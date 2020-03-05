 وزير السياحة والآثار: هرم زوسر أول بناء حجري في التاريخ.. وعمره 4500 عام - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2020 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزير السياحة والآثار: هرم زوسر أول بناء حجري في التاريخ.. وعمره 4500 عام

رانيا ربيع وإسلام عبدالمعبود ودينا شعبان
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 12:51 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 12:51 م

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مشروع ترميم هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية -ضمن أعمال درء الخطورة والترميم الخارجي والداخلي للهرم- شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم، والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن، وأعمال ترميم التابوت، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأضاف الوزير، أن هرم زوسر تم بناؤه في الأسرة الثالثة وعمره 4500 سنة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، موضحًا أن الهرم مدرج بـ6 درجات، وأعمال الترميم فيه بدأت منذ عام 2004، وتوقفت في أحداث 2011، وتم استئنافها في عام 2017.

وتابع، أن أعمال الترميم شملت الترميم المعماري والدقيق، وتجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم ترميم المدخل الجنوبي والشمالي للهرم، حيث إنه لأول مرة يستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك