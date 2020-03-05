قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مشروع ترميم هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية -ضمن أعمال درء الخطورة والترميم الخارجي والداخلي للهرم- شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم، والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن، وأعمال ترميم التابوت، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأضاف الوزير، أن هرم زوسر تم بناؤه في الأسرة الثالثة وعمره 4500 سنة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، موضحًا أن الهرم مدرج بـ6 درجات، وأعمال الترميم فيه بدأت منذ عام 2004، وتوقفت في أحداث 2011، وتم استئنافها في عام 2017.

وتابع، أن أعمال الترميم شملت الترميم المعماري والدقيق، وتجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم ترميم المدخل الجنوبي والشمالي للهرم، حيث إنه لأول مرة يستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل.