 رئيس كوت ديفوار يعلن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة - بوابة الشروق
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رئيس كوت ديفوار يعلن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة

د ب أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 7:38 م

أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا -اليوم الخميس- أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال واتارا خلال اجتماع للحكومة في العاصمة ياموسوكرو: "لقد قررت ألا أكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية، وأن أنقل السلطة إلى جيل من الشباب".

يأتي الإعلان بعد أشهر من التكهنات السياسية بشأن خطط واتارا. وستنتهي فترته الرئاسية الثانية ومدتها 5 سنوات مع إجراء انتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل.

ولم يقدم الرئيس -78 عاما- سببا لانسحابه، على الرغم من إشارته إلى عمره.

ومن المنتظر أن يحل رئيس الوزراء أدامو جون كوليبالي -61 عاما- محل واتارا كمرشح لحزب التجمع الجمهوري الحاكم.

ولم يعلن أي سياسي آخر نيته خوض انتخابات الرئاسة.


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