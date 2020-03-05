رئيس كوت ديفوار يعلن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة

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أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا -اليوم الخميس- أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال واتارا خلال اجتماع للحكومة في العاصمة ياموسوكرو: "لقد قررت ألا أكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية، وأن أنقل السلطة إلى جيل من الشباب".

يأتي الإعلان بعد أشهر من التكهنات السياسية بشأن خطط واتارا. وستنتهي فترته الرئاسية الثانية ومدتها 5 سنوات مع إجراء انتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل.

ولم يقدم الرئيس -78 عاما- سببا لانسحابه، على الرغم من إشارته إلى عمره.

ومن المنتظر أن يحل رئيس الوزراء أدامو جون كوليبالي -61 عاما- محل واتارا كمرشح لحزب التجمع الجمهوري الحاكم.

ولم يعلن أي سياسي آخر نيته خوض انتخابات الرئاسة.