الكويت: استيراد 30 مليون كمامة طبية لمواجهة كورونا

كلف مجلس الوزراء الكويتي، الشركة الكويتية للتموين، باستيراد نحو 30 مليون كمامة من الأسواق المختلفة، وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة (Surgical Mask)، في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضح (الوزراء) الكويتي – في بيان صادر اليوم الخميس، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في قصر السيف برئاسة رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح – أنه تقرر وزارة الشئون الاجتماعية، بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة، على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد، وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، مع تكليف وزارة التجارة والصناعة، بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأشار إلى أنه تقرر أيضا تكليف الهيئة العامة للصناعة الكويتية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية، وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم، وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد، وكذلك تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، لتأمين نقل وشحن الكمامات بأسرع وقت ممكن.

وشدد على التنبيه على كافة الجهات الكويتية، بعدم إصدار أي تعاميم أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بجهود مكافحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، إلا بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، لافتا إلى أنه تقرر كذلك تكليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، وعضوية كل من وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، لتقديم المقترحات المناسبة للتكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار الفيروس، تقديراً للتضحيات والمخاطر التي يتعرضون لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن ارتياحه للتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون، واتباعهم للإرشادات والتحذيرات الرسمية، بما يعكس مدى الوعي وروح المسئولية لديهم، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية المعلنة، والبعد عن التجمعات؛ من أجل الحد من مظاهر العدوى وانتشار المرض.