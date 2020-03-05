سفير مصر بدبلن يلتقي الرئيس التنفيذي لدار الحفلات الموسيقية الوطنية الأيرلندية لتعزيز التعاون الثقافي

التقى السفير خالد ثروت سفير جمهورية مصر العربية في دبلن، الرئيس التنفيذي لدار الحفلات الموسيقية الوطنية الأيرلندية "National Concert Hall" سايمون تايلور، والتي تُعد بمثابة دار الأوبرا بالعاصمة دبلن، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون الثقافي لإقامة فعّاليات موسيقية متبادلة بين مصر وأيرلندا تتيح للجمهور المصري والأيرلندي التعرف على ثقافة وفنون الآخر.

وحرص السفير ثروت على استعراض تاريخ دار الأوبر المصرية، ملقياً الضوء على دورها البارز كمركز ثقافي تنويري في مصر والعالم العربي يهدف إلى تنمية الإبداع والتثقيف والتعليم، وإثراء الثقافة المصرية من خلال التواصل الثقافي العالمي.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لدار الحفلات الموسيقية الوطنية الأيرلندية عن تطلعه لزيارة مصر مع أعضاء مؤسسته خلال الفترة القادمة للتعرف على ملامح الفنون الموسيقية المصرية عن قرب، وتعزيز التواصل الثقافي.

جدير بالذكر أن دار الحفلات الموسيقية الوطنية الأيرلندية تأسست في عام 1981، لتصبح مركزاً ثقافياً هاماً للفنون والموسيقى، حيث تستضيف أكثر من ألف فعّالية سنوياً وتسعى للحفاظ على الإرث الموسيقى الثرى لأيرلندا والتواصل مع ثقافات العالم.