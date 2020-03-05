العراق: تقليص الدوام للنصف باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية بسبب كورونا



قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، تقليص الدوام إلى النصف باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.



كما قررت أيضا - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت اعتبارًا من الأحد المقبل حتى منتصف مارس الحالي ، واستمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط جلب شهادة صحية".



وقررت الأمانة "قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة، ومنع دخول أي وافد أجنبي من الدول التي أعلن فيها عن إصابات بفيروس كورونا".



وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، وصول عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة بين المصابين.