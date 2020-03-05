

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه عن 5 أحياء لمدة 8 ساعات تبدأ من العاشرة مساء الجمعة المقبلة، وذلك لتنفيذ أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكي بمحطة جزيرة الدهب.

وأوضحت المحافظة، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي أحياء جنوب الجيزة والطالبية والعمرانية، والهرم وبولاق الدكرور.

وناشدت المحافظة، المواطنين ومسئولي المنشآت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.