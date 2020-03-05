تقارير: استئناف الترجي لن يوقف عقوبات مباراة الزمالك

كشفت تقارير صحفية تونسية أن أي استئناف يتقدم به الترجي التونسي لن يوقف عقوبات الاتحاد الإفريقي بكرة القدم (كاف)، إلا بعد صدور القرار النهائي.

وذكر مصدر مطلع في لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لشبكة "بي إن سبورت"، أن أي إستئناف يتقدم به الترجي التونسي بعد العقوبات الصادرة في حق جهازه الفني وإثنين من لاعبيه لن يوقف ذلك أثناء طور الاستئناف إلا بعد صدور القرار النهائي.

وكان الكاف أصدر أمس، الأربعاء، عقوبات على الترجي تتمثل في إيقاف المدافع خليل شمام لست مباريات، مقابل 4 لقاءات لكل من معين الشعباني ومجدي التراوي وعبد الرؤوف بن غيث، بالإضافة إلى تغريم إدارة الفريق مبلقغ قدره 160 ألف دولار.

ويحل الزمالك ضيفًا على الترجي غدًا، الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة بنتيجة 3 / 1.