«العمل الدولية» بالقاهرة: قضايا المساواة بين الجنسين في العمل على رأس أولوياتنا

أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، أن قضايا المساواة بين الجنسين في عالم العمل تأتي على رأس القضايا التي تولي منظمة العمل الدولية لها أهمية شديدة سواء على الصعيد العالمي أو الوطني، مشيرا إلى أهمية التعاون مع كافة الشركاء الوطنيين من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل في مصر.

وأوضح أوشلان، خلال ورشة عمل المساواة بين الجنسين، اليوم،أن المساواة بين الجنسين قضية مهمة جدا بالنسبة لمنظمة العمل الدولية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدة محاور في تلك الورشة منذ بدايتها بما يخص المساواة بين المرأة والرجل فى المجتمع، وأثره على قضايا التنمية في مصر.

وأكد دعم المنظمة للحكومة المصرية في كافة نواحي العمل لتحقيق أهدافها وخصوصا عمل المرأة المصرية، وتمكينها اقتصاديا وتحقيق تكافؤ الفرص، كذا أهمية وحدة المساواة بين الجنسين الموجودة بوزارة القوى العاملة وتمثيلها لجهات مختلفة ليس الوزارة فقط.

وأشار "أوشلان" إلى أهمية حقوق المرأة بالمنظمة، وخصوصا في ضوء الاتفاقيات الدولية التي أصدرتها وتعمل عليها خاصة موضوعات الحماية الاجتماعية والحماية ضد التمييز بين الجنسين.