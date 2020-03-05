 وزيرة الاندماج بالنمسا: لا مكان في البلاد لمزيد من اللاجئين - بوابة الشروق
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وزيرة الاندماج بالنمسا: لا مكان في البلاد لمزيد من اللاجئين

أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 7:00 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 7:00 م

أكدت سوزان راب وزيرة الاندماج في النمسا أن بلادها لا تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه من منظور الاندماج يجب أن أؤكد أن النمسا لم تتغلب حتى الآن على العواقب التى ترتبت على أزمة تدفق اللاجئين السابقة في عام 2015.

وعلى خلفية الوضع المتوتر على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان، حذرت وزيرة الاندماج من عواقب أزمة اللاجئين الجديدة مشيرة إلى انه لا يزال يتعين على النمسا تحمل عبء عام 2015.

وأضافت راب أنه يوجد حاليا في النمسا 32 ألف لاجىء عاطلين عن العمل ويصعب اندماجهم في المجتمع.


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