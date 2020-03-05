نائب برلماني: تطبيق الغرامات على مروجي الشائعات بشأن «كورونا» حق أي دولة

هديل هلال

قال النائب أحمد بدراوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الأكاذيب والشائعات المضللة في مصر زادت بشكل كبير وخاصة مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «بدراوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن بعض الصفحات الشخصية غير معروفة المصدر والمواقع غير المرخصة والمدونات تستهدف بث الشائعات والأكاذيب؛ لإثارة الذعر ما بين المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بضرورة وجود ضوابط مشددة للتصدي للأكاذيب والشائعات المضللة لمواجهة كورونا، متابعًا: «ترويج الشائعات أشد خطرًا من كورونا، وهناك بعض الدول طبقت غرامات على مروجي الشائعات في كورونا، وهو من حق أي دولة».

ولفت رئيس لجنة الاتصالات إلى أن مجلس الوزراء دشن موقعًا رسميًا يتضمن كل المعلومات بشأن الفيروس لحظة بلحظة في إطار من الشفافية، منوهًا أن البعض يريد تصديق ما ينشر من سلبيات وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن «من يبث الشائعات يتعرض لعقاب رادع وعقوبة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حسب الفعل والجرم وتأثيرها على الأمن القومي»، ذاكرًا أن اللجنة خاطبت الجهة التنفيذية رسميًا بضرورة توعية الأفراد من خلال وسائل الإعلام.