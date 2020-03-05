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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 10:45 ص

تقام اليوم الخميس الموافق 5/3/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة طلائع الجيش أمام إنبي في الدوري، وديربي كاونتي أمام مانشستر يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

طلائع الجيش أمام إنبي – الساعة 17:00 – On Sport HD

كأس الإتحاد الإنجليزي:

ديربي كاونتي أمام مانشستر يونايتد – الساعة 21:45 - beIN Sports HD 2

كأس ملك إسبانيا:

غرناطة أمام أتلتيك بيلباو – الساعة 22:00 - KSA Sports 2 HD

كأس فرنسا:

سانت إيتيان أمام رين – الساعة 21:55 - beIN Sports HD 6


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