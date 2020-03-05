الشباب يكتسح العدالة برباعية في الدوري السعودي

اكتسح الشباب ضيفه العدالة 4 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الشباب في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه كريستيان جوانكا، قبل أن يضيف عبد المجيد الصليهم الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل عبد الله الحمدان الهدف الثالث للشباب، قبل أن يضيف تركي العمار الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة تلقي جون أوجو لاعب العدالة البطاقة الحمراء، كما شهدت إهدار ركلتي جزاء، أضاع الأولى عمر الحمدان لاعب الشباب في الدقيقة 62، فيما أضاع كارلوس ماسينتور قائد العدالة الضربة الثانية في الدقيقة 70.

وصالح الشباب جماهيره بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها في المرحلة الماضية أمام اتحاد جدة 1 / 5، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.