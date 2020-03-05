متحدث الوزراء: منظمة الصحة العالمية مش هتشوف حاجة غلط وتسكت

سعد: إحالة ما لا يقل عن 100 شخص إلى مستشفيات الحميات يوميًا.. ولم نعلن عن الأعداد في السابق حتى لا نتسبب في إحداث حالة من الفزع

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود أي حالات اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» حاليا باستثناء المصاب الموجود في مستشفى النجيلة، مؤكدًا على أن كل الحالات التي تم التعامل معها جاءت نتيجتها سلبية.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الحكومة لم تعلن عن الأعداد في السابق حتى لا تتسبب في إحداث حالة من الفزع، مشيرًا إلى إحالة ما لا يقل عن 100 شخص إلى مستشفيات الحميات يوميًا.

وتابع: «وجدنا أن عدم الإعلان يعطي تصورًا خاطئًا أن الحكومة لا تعمل»، موضحًا أن توجه المواطن إلى مستشفى الحميات يكون في ثلاث حالات؛ القدوم من دولة بها إصابات أو وفيات بكورونا، خلال فترة 14 يومًا من القدوم، والمخالط لشخص ثبتت إصابته بالفيروس، إضافة إلى الشخص المخالط لشخص قادم من الدول المصابة بـ«كورونا».

وأشار متحدث الحكومة إلى أن كل الإجراءات الاحترازية المطبقة تحظى بمتابعة لصيقة وإشادة من مكتب منظمة الصحة العالمية، مستطردًا: «ممثلو منظمة الصحة العالمية معنا فيما نتخذه من إجراءات، أكيد الناس مش هتشوف حاجة غلط وهتسكت، هذه سمعة منظمة دولية وإذا كان هناك اعتراضًا أو رأوا شيئًا خاطئًا مش هيخافوا من مصر أو أي دولة»، بحسب تعبيره.

وقال إن مصر تتيح كل ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من دخول المستشفيات أو الحصول على معلومات بشفافية كاملة، لافتًا إلى أن الإتاحة ساهمت في النجاح بشكل كامل في التعامل مع «كورونا» وتداعيتها.