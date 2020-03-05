وزير الدفاع الروسي: سفن حربية جديدة تنضم إلى الأسطول البحري هذا العام

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو أن غواصات وسفن حربية جديدة ستنضم إلى الأسطول البحري في جيش بلاده هذا العام.

وقال شويغو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن شركة بناء السفن المتحدة الروسية ستسلم سلاح البحرية في البلاد 5 غواصات جديدة هذا العام، منها غواصتا (الأمير فلاديمير) و(كازان) النوويتان، و(الأمير أوليغ) و(نوفوسيبيرسك)، وغواصة (فولخوف) العاملة بالديزل".

وتابع أنه بالإضافة إلى تلك الغواصات سيحصل سلاح البحرية الروسي هذا العام أيضا على فرقاطة "الأميرال كاساتونف"، وطرادات بحرية عسكرية هي "غريمياشي" و"إلدار تسيدينجابتوف"، إضافة إلى سفينة الإنزال البحري الكبيرة "بيوتر مرغونوف"، وكاسحة الألغام البحرية "ياكوف بالياييف".

وأشار شويغو إلى أن عددا من القطع البحرية ستعود للخدمة في الأسطول الروسي هذا العام بعد الانتهاء من تعديلها وإصلاح بعضها، منها 5 سفن قتالية.

وكان أحد مصانع بناء السفن في بطرسبورج الروسية قد أعلن في فبراير الماضي أنه بدأ باختبار غواصة الديزل الكهربائية "فولخوف"، والتي تعتبر من غواصات الجيل الثالث، ولها القدرة على التخفي عن رادارات العدو ومكافحة السفن والغواصات الحربية.