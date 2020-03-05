المرصد السوري: مقتل 12 مدنيا في غارة روسية شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 12 مدنيا في غارة نفذتها طائرات حربية روسية باستهدافها منطقة تحوي عددا كبيرا من النازحين غرب معرة مصرين في ريف إدلب شمال غرب سوريا.

وذكر المرصد ـ في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز عربية) ـ أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 مصابا بعضهم في حالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

وعلى صعيد متصل.. شنت طائرات حربية روسية غارات على محيط مدينة إدلب وآفس ومحيط بنش والبارة بريف إدلب، وسط قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على كل من بنش وسرمين وآفس وقميناس ومحيطها.