 إسرائيل: ارتفاع عدد الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا إلى 50 ألفا - بوابة الشروق
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إسرائيل: ارتفاع عدد الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا إلى 50 ألفا

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 11:24 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الخاضعين للحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا إلى 50 ألفا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الوزارة، أن هناك نحو 50 ألف شخص يخضعون حاليا للحجر الصحي في منازلهم.

يأتي هذا بينما شددت إسرائيل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وبحسب أحدث التعليمات، فقد تم فرض حظر على دخول السائحين من فرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا إلى إسرائيل.

كما سيخضع للحجر الصحي الإسرائيليون العائدون من هذه الدول الأوروبية، وذلك بالإضافة إلى الدول التي كان قد أعلِن عنها سابقا مثل إيطاليا.

كما حظرت وزارة الصحة تجمع أكثر من 5 آلاف شخص.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 15.

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