تقرير: استخدام الشركات في ألمانيا للإنترنت السريع أقل من العديد من دول الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني صدر اليوم الخميس، أن خدمة الإنترنت السريعة للشركات في ألمانيا مازالت متخلفة عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وبحسب تقرير المكتب، فإنه في العام الماضي كان 59% من الشركات الألمانية تمتلك الاتصال بشبكات الإنترنت الأرضية فائقة السرعة، وأن 10% من موظفي هذه الشركات على الأقل لديهم اتصال بالإنترنت فائق السرعة. ويشير التقرير إلى أن الإنترنت بسرعة 30 ميجابايت/ثانية على الأقل هو الإنترنت السريع.

وزادت النسبة خلال العام الماضي بمقدار 8 نقاط مئوية، مقارنة بالعام السابق، ولكن رغم التقدم الذي حققه الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، فإنه يحتل مركزا متوسطا في جدول ترتيب الدول الأوروبية من حيث سرعة الإنترنت للشركات.

ويبلغ متوسط نسبة الشركات التي تستخدم إنترنت سريع على مستوى الاتحاد الأوروبي 54% في العام الماضي بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن العام السابق.

تأتي الدنمارك والسويد وهولندا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام الشركات للإنترنت السريع، بنسب تبلغ 87% و82% و75% على الترتيب.

في الوقت نفسه، فإن فرنسا تأتي في ترتيب متأخر للغاية بنسبة 33% وتسبقها كرواتيا وإيطاليا بنسبة 41% لكل منهما.