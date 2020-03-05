«الصحة العراقية» تعلن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا في العراق ليرتفع العدد إلى 38 إصابة. وذلك حسبما الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".