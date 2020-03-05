أردوغان يطالب برلمانى تركى بتعويض مليون ليرة بزعم إهانته

أعلن حسين أيدن، محامى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس، رفع دعوى تعويض بمليون ليرة تركية، ضد أنجين أوزكوتش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حزب الشعب الجمهورى» المعارض الرئيسى بالبلاد، بزعم تعديه بالشتم على أردوغان، قبل عراك وقع داخل البرلمان التركى أمس الأول على خلفية العملية العسكرية التركية فى إدلب بسوريا.

وتوعد وزير العدل التركى عبدالحميد جول ونائب الرئيس التركى فؤاد أوكتاى، البرلمانى المعارض، بالمساءلة القانونية، وإرسال مذكرة لإيقاف عضويته.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى، فايق أوزتراك إن «الهجوم على أوزكوتش يهدف لتصفيته سياسيا، حيث أن النائب كل ذنبه أنه تساءل عن سوء استراتيجية تمركز الجنود الأتراك فى إدلب، ونحن نطرح هذا السؤال نيابة عن الشعب».

وأضاف أوزتراك أن أردوغان كثيرا ما تعدى فى حديثه على الحزب ورئيسه كمال كليتشدار أوغلو، محتميا بكرسى الرئاسة واتهمه بقلة الشرف والخيانة والوضاعة، لذا قرر كيليتشدار أوغلو بدوره رد شرفه ورفع دعوى قضائية ضد أردوغان بقيمة 5 قروش تركية.

وأفادت تقارير صحفية بأن العراك الذى استغرق نحو 10 دقائق احتدم بعد «رد» نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على تصريحات أدلى بها أزكوتش، التى تضمنت انتقادات شديدة اللهجة لنهج أردوغان فى إدلب.

وفى سياق آخر، أظهر استطلاع جديد للرأى فى تركيا نشرت نتائجه، أمس، أن 48.8 % من الأتراك يعارضون تواجد القوات التركية داخل محافظة إدلب السورية.

وبحسب الاستطلاع الذى أجرته شركة «ميترو بول» للدراسات الاستقصائية فى تركيا خلال الشهر الماضى، يعارض 48.8٪ من العينة التى شملها الإستطلاع وجود القوات المسلحة التركية فى محافظة إدلب السورية، ويعتبرونها خطوة غير ضرورية لأمن البلاد، فيما أيد تلك الخطوة 30.7% من المشاركين فى الاستطلاع وامتنع 20.5 % عن إبداء رأيهم، وفقا لما نقلته صحيفة «جمهورييت» التركية.

وحول تأثير قضية إدلب على الوضع الداخلى فى تركيا، اعتبر 70.5% من المشاركين فى الاستطلاع أن الحرب فى إدلب تؤثر على الاقتصاد التركى بشكل سيئ، معتبرين أن ارتفاع موجات اللجوء يأتى من تلك المنطقة التى تشهد نزاعات وهو ما أضر بالبلاد.