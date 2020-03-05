تقرير أممي: التحيز الدولي ضد النساء مازال شائعا على نطاق واسع

خلص تقرير أممي نُشر اليوم الخميس أن التحيز العالمي ضد النساء مازال شائعا على نطاق واسع، وذلك على الرغم من إحراز تقدم لعقود نحو سد الفجوة بين الجنسين.

وتوصل تحليل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن نحو نصف سكان العالم يشعرون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، في حين يعتقد أكثر من 40% أن الرجال هم الأفضل لتولي المناصب التنفيذية ولديهم الحق في شغل وظائف في حال كان العمل غير متوافر. ويعتقد نحو 30% أنه يحق للرجل ضرب زوجته.

ويظهر تحليل البرنامج كيف أن المعتقدات الاجتماعية تعيق المساواة بين الجنسين في مجالات السياسة والعمل والتعليم ، كما يشمل التحليل بيانات من 75 دولة، ويغطى أكثر من 80 % من تعداد سكان العالم.

وقال بيدرو كونشيكاو أحد العاملين بالبرنامج إنه على الرغم من أنه تم إحراز تقدم في مجال ضمان حصول المرأة مثل الرجل على الاحتياجات الأساسية للحياة ، مثل التعليم والصحة، إلا أن الفجوات بين الجنسين مازالت واضحة في المجالات" التي تمثل تحديا لعلاقات السلطة كما أنها أكثر تأثيرا في تحقيق المساواة الحقيقية بالفعل".

وأظهر التحليل أن الدول التي سجلت أعلى عدد من المواطنين الذين يظهرون أي نوع من التحيز ضد النساء هى باكستان وقطر ونيجيريا وزيمبابوي والأردن، في حين سجلت اندورا والسويد وهولندا والنرويج ونيوزيلندا أدنى مستويات تحيز.