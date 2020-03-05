المسماري: الجيش الليبي قتل 35 إرهابيا سوريا من مرتزقة أردوغان

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أفاد اللواء احمد المسماري المتحدث باسم مايسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" بمقتل 35 إرهابيا سوريا من مرتزقة أردوغان(الرئيس التركي)، بخلاف الجرحي ومن سقطوا تحت الأنقاض، في ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء إن سيطرة المليشيات في طرابلس مكنتهم من تهريب الأموال الليبية والذهب إلى الخارج، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الليبي ماليا،بحسب موقع"ليبيا 24"الإخباري.

وأضاف المسماري " الجيش تمكن من إسقاط 6 طائرات مسيرة لقوات الوفاق خلال الأيام الماضية".

وتابع أن "مدفعية حكومة الوفاق تهدد الأحياء الآمنة في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس".

واشار المسماري إلى "اشتباكات تدور مع قوات الوفاق في منطقة الهضبة".

وتابع أن الإرهابي المصري أبو اليقظان من جبهة النصرة التابعة للقاعدة موجود الآن في طرابلس.

واستطرد المسماري أن غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، دخل من الباب الخطأ وسقط في الهاوية.

كان سلامة قد طلب يوم الإثنين الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من منصبه، مرجعا ذلك إلى أن حالته الصحية لاتسمح له بمواصلة جهوده للوساطة .

يشار إلى أن سلامة سعى لاطلاق ثلاثة مسارات /عسكرية واقتصادية وسياسية/ تجمع طرفي الصراع في ليبيا: مايسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا بموجب مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في التاسع عشر من شهر كانون ثان/يناير الماضي. ولم يسفر اجتماع للمسار العسكري في جنيف الشهر الماضي عن نتائج ملموسة.

وتسرى في ليبيا منذ الثاني عشر من شهر كانون ثان/يناير بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا وقوات مايسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول طرابلس لتطهيرها ممن يسميهم بـ"الارهابيين"، غير أن الطرفين يتهم كل منهما الآخر بخرق الهدنة.