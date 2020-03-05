هدى أمين

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه طالب بتعليق موسم الحج في حال استمرار عدم الوصول إلى علاج لـ«كورونا»، وانتشار الفيروس.

وأضاف «أبو حامد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه تم تعليق موسم الحج لـ 40 مرة في السابق؛ للحفاظ على النفس، مشيرًا إلى أنها أحد «المقاصد الـ5 الأساسية في الإسلام».

واستعان بالآية القرآنية في سورة البقرة «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، لافتًا إلى أن العلماء قالوا إن «العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب».

وتابع أن الحج مرهون بالاستطاعة، مضيفًا أن هناك احتمال يقيني بانتشار المرض، وأن الأولى تعليق موسم الحج في حال عدم اكتشاف علاج للفيروس المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2981 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 90 ألف إصابة.

https://youtu.be/3SeudtN3vjk