قصف إسرائيلي لمواقع تابعة للجيش السوري في حمص

(د ب أ)

قصف طيران حربي إسرائيلي مواقع للجيش السوري في محافظة حمص وسط سورية .

وقال مصدر عسكري سوري اليوم الخميس إن "الدفاع الجوي السوري رصد حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال الأراضي الفلسطينية باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة".

وذكرت مصادر محلية في مدينة حمص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "أصوات انفجارات قوية سمعت جنوب شرق حمص في منطقة مطار الشعيرات" وأن "أصوات المضادات الأرضية تسمع في تلك المنطقة".

وتعرض مطار الشعيرات لقصف من الطائرات الأمريكية في بداية شهر نيسان/أبريل 2018 بعد اتهام الجيش السوري بأنه قصف مناطق في محافظة إدلب بالسلاح الكيماوي.

وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة حسياء الصناعية جنوب حمص كما شنت عدة غارات على مطار التيفور شرق حمص.