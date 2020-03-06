دعوة الاتحاد الأوروبي لدفع مزيد من الأموال لتركيا لرعاية اللاجئين

طالب يانيز ليناريتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، دول الاتحاد الأوروبي بتمديد الاتفاق مع تركيا بشأن مساعدة اللاجئين، والذي يوشك على الانتهاء.

وقال ليناريتش وهو سلوفيني الجنسية لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الإخبارية الألمانية الصادرة غدا الجمعة: "لا يمكننا ببساطة أن نهرب من المسؤولية حين ينتهي الوقت المخصص للدعم الساري حاليا، فعملنا لم يكتمل بعد".

كانت تركيا أعلنت هذا الأسبوع عن فتح الحدود الأوروبية أمام المهاجرين، منتهكة بذلك أحد البنود الرئيسية من الاتفاق الذي أبرمه معها الاتحاد الأوروبي في 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق ضمن بنود هذا الاتفاق أيضا على تقديم ستة مليارات يورو لرعاية اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال تقرير أوروبي إن برنامجي مساعدة عن العام الجاري والمقبل سوف تنقضي صلاحيتهما، أحدهما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي عند حلول المحن"، وهو أكبر بند بين بنود حزمة المساعدات البالغة ستة مليارات، حيث تصل قيمته وحده إلى 7ر1 مليار يورو.

ومن ضمن هذا البند يحصل المحتاجون والأشد تعرضا للخطر كل شهر على 18 يورو تحول إليهم على بطاقة ائتمانية، حيث يستطيعون شراء مواد غذائية وأشياء أخرى للاحتياجات اليومية بهذا المبلغ.

وينتهي موعد هذا البرنامج بداية 2021.

وأوضح المفوض ليناريتش أن برنامج تشجيع التعلم بالمدارس الذي يتمتع به 600 ألف من أطفال اللاجئين سينتهي في سبتمبر المقبل.