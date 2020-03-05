لوفتهانزا وسويس اير والنمساوية تلغي رحلاتها لإسرائيل لمدة 3 أسابيع

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أعلنت شركات لوفتهانزا الألمانية والسويسرية والنمساوية للطيران، إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل ابتداء من 8 حتى 28 مارس الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء -اليوم الخميس- أن القرار أعقب انخفاض الطلب على الرحلات إلى إسرائيل بسبب القيود التي فرضتها على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

كانت إسرائيل قد فرضت حظرا على دخول السائحين من فرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا إلى أراضيها بسبب تفشي (كوفيد - 19).

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس ارتفاع عدد الخاضعين للعزل الصحي المنزلي بسبب فيروس كورونا إلى نحو مئة ألف.

وأعلنت إسرائيل أمس الأول الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 15 حالة.