مدبولي يلتقي مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -اليوم الخميس- عبد الحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وخلال اللقاء، أطلع ممدوح، رئيس الوزراء، على تفاصيل ملف الترشيح، والاتصالات التى تقوم بها وزارة الخارجية؛ لحشد التأييد الدولي للمرشح المصري، بما فى ذلك دعم الدول الأفريقية والعربية الشقيقة للترشيح.

كما أشار إلى الاتصالات واللقاءات التى أجراها على المستوى الإقليمي والدولي، وما أظهرته من تقدير لخبرات المرشح المصرى، والتأكيد على حاجة منظمة التجارة العالمية لتلك الخبرات فى هذه المرحلة المهمة من عمل المنظمة.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء، بما يمتلكه المرشح المصرى من خبرات كبيرة اكتسبها خلال السنوات الـ27 التى قضاها بالعمل فى منظمة التجارة العالمية، مُؤكداً أن تلك الخبرات تمنح الترشيح المصري قوة ومصداقية.

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تدخر جهدا فى دعم المرشح المصرى خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة تحرك دبلوماسى عالية المستوى.