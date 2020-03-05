جنوب إفريقيا: اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمصاب عائد من إيطاليا

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا الدكتور زويلي مخيز، في بيان رسمي اليوم الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لمسافر عائد من إيطاليا.

وقال مخيز - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن المصاب يبلغ من العمر 38 عامًا وكان قد سافر إلى إيطاليا برفقة زوجته، حيث كانا ضمن مجموعة مكونة من 10 أفراد وعادوا إلى البلاد في الأول من مارس الجاري.

وأضاف مخيز أن المصاب كان قد ذهب في الثالث من مارس الجاري إلى المستشفى وتبدو عليه أعراض الإصابة بالمرض، حيث أظهرت تحاليل العينة المأخوذة منه النتيجة الإيجابية للإصابة بالمرض، وتم خضوعه لعزل ذاتي.

وأشار مخيز إلى أن السلطات تراقب من كانوا على صلة بالمريض المصاب، موضحًا أن الطبيب المعالج يخضع لعزل ذاتي.