الصحة العالمية: كثير من الحكومات تفتقد الالتزام بمحاربة كوفيد 19

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن كثيرا من الدول لم تجعل محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أولوية سياسية أولى تشترك فيها كل الحكومات والمجتمعات.

وأضاف أنها "قائمة طويلة" ردا على سؤال عن الدول التي تركت تفشي المرض لوزرائها المعنيين بالصحة بدلا من نهج شامل على مستوى البلاد بقيادة رئيس الدولة أو الحكومة.

وقال: "إننا قلقون إزاء بعض الدول إما أنها لا تخذ ذلك بجدية كافية، أو قررت أنه ما من شيء يمكنها القيام به".

وشدد جيبريسوس، على أنه يمكن احتواء مرض فيروس كوفيد 19 بإجراءات قوية، مشيرا إلى تراجع حالات الإصابة في الصين وكذلك السياسات المطبقة في دول مثل سنغافورة وفيتنام وكوريا الجنوبية.