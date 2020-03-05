 «العربية»: سقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس - بوابة الشروق
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«العربية»: سقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس


نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 12:59 ص | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 12:59 ص

هديل هلال

أفادت فضائية «العربية» بسقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.


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