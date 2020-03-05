«العربية»: سقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس

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هديل هلال
أفادت فضائية «العربية» بسقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.