«العربية»: سقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس

هديل هلال

أفادت فضائية «العربية» بسقوط 11 قذيفة على مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.