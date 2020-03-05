عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد تطهير السلطات الإيرانية الشوارع؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وطهرت فرق أمنية مختصة في إيران الشوارع والحافلات والمرافق العامة في مدينة كشمار، شمال شرق إيران، بمبيدات وسوائل مطهرة، كما شملت عمليات التطهير سيارات الأجرة وموزعات الصرف الآلية على مستوى المصارف والمراكز التجارية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 3513 حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات 107 حالات وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكتر من 3012 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 96 ألف إصابة.