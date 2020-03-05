

طالبت الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي، بمواصلة وتعزيز الدعم المقدم إلى تركيا في جهودها لإيواء اللاجئين والمهاجرين.



وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس: "الواضح بالنسبة لنا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يواصل ويعزز الدعم المالي لتركيا في جهودها الرامية لإيواء اللاجئين والمهاجرين".



وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا المطلب يرجع إلى أن "تركيا هي البلد الذي يؤوي أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، كما أن التقاسم العادل للأعباء هو من مصلحتنا أيضا"، لكن البديهي أيضا هو أننا ننتظر من تركيا أن تلتزم في المقابل بالاتفاق الأوروبي التركي".



كانت تركيا أعلنت مطلع الأسبوع الجاري فتح حدودها أمام اللاجئين والمهاجرين الراغبين في التوجه صوب أوروبا، ومنذ هذا الاتفاق وهناك آلاف الأشخاص العالقين على الجانب التركي من الحدود مع أوروبا، وقد استخدمت اليونان قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لصد اللاجئين والمهاجرين ومنعهم من تجاوز الحدود.



وأيد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تصرف السلطات اليونانية وجاء في البيان الذي اتفق عليه الوزراء في اجتماعهم الطارئ أمس الأربعاء، أنه: "لن يتم التسامح مع العبور غير المشروع للحدود".



وأعد الاتحاد الأوروبي خطة مكونة من 6 بنود وتتضمن قيام المكتب الاوروبي لدعم قضايا اللجوء (Easo) بإرسال 160 خبيرا من دول التكتل إلى منطقة الأزمة وقيام الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) بتفعيل برنامج جديد لتسريع إعادة الأشخاص غير المسموح لهم بالبقاء في اليونان.



وكانت ألمانيا أعلنت أمس الأربعاء، اعتزامها إرسال 20 شرطيا إضافيا ومروحية تصلح للأغراض البحرية إلى اليونان لدعم قوات حرس الحدود هناك.



الجدير بالذكر أن ألمانيا تشارك حتى الآن بـ60 فردا من الشرطة الاتحادية في مهمات وكالة فرونتكس في اليونان.