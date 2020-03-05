موسكو تدعو المشاركين بانتخابات رئاسة أبخازيا العمل في إطار القانون

دعت وزارة الخارجية الروسية، المشاركين في العملية الانتخابية في أبخازيا للعمل في إطار القانون امتثالا للإجراءات الديمقراطية، مشيرة إلى أن روسيا مهتمة بالاستقرار والأمن في أبخازيا الصديقة وأنها ستواصل دعم هذه الجمهورية على نطاق واسع.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس، أن موسكو تتابع عن كثب التطورات السياسية الداخلية في أبخازيا، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 22 مارس الجاري.

وأكد أن روسيا لا تزال ملتزمة بتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه وتواصل تقديم المساعدة على نطاق واسع للجمهورية الأبخازية.

يذكر أن متظاهرين اقتحموا في 9 يناير الماضي مبنى إدارة رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا، مطالبين باستقالته من منصبه، ثم بعدها بيوم واحد ألغت المحكمة العليا في أبخازيا نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في سبتمبر 2019، واستقال الرئيس الأبخازي بسبب الاضطرابات الجماعية، كما حددت لجنة الانتخابات المركزية انتخابات رئاسية استثنائية يوم 22 مارس الجاري.