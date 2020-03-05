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رسميا.. الاتحاد الإيطالي يحدد موعد قمة يوفنتوس وإنتر ميلان

علاء العزب
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 6:23 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 6:24 م

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن مواعيد المباريات التي تم تأجيلها من الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وستقام المباريات بين يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث جاء جدول مباريات يوم الأحد على النحو التالي: بارما وسبال، ميلان وجنوى، سامبدوريا وفيرونا، أودينيزي وفيرونتينا، يوفنتوس وإنتر ميلان، فيما ستقام مباراة واحدة يوم الاثنين بين بين ساسولو وبريشيا.

وكانت الحكومة الإيطالية  قررت تأجيل العديد من المباريات في الكالتشيو، أبرزها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وستقام مباريات الدوري الإيطالي بدون جماهير أيضاحتى 3 أبريل المقبل ، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، حسبما قررت الحكومة الإيطالية مساء أمس الأربعاء.

 


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