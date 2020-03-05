هدى أمين

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الشركات تُلزم نفسها برد المبالغ المدفوعة لحجوزات العمرة، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات مؤقتًا خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وأكد «الغمري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أنه لم تصل الغرفة أي شكاوى من شركات السياحة، مضيفًا أن هناك شقين لاسترداد أموال حجوزات العمرة؛ الأول متعلق بالرحلات التي لم يصدر لها تأشيرات وتم حجزها فقط، وفي هذه الحالة سيتم استرداد قيمة الحجز في الحال وبدون أي عوائق.

وأوضح أن الشق الثاني يتعلق بالرحلات التي تم بالفعل السير في إجراءات الحجوزات التابعة لها وتحويل الأموال الخاصة بها إلى الجهات السعودية المعنية؛ لإصدار التأشيرات قبل تعليق رحلات العمرة، لافتًا إلى أنه حدث توثيق مع الجانب السعودي، وفي خلال شهر سيتم استرداد المبالغ.

وأضاف أن شركات السياحة تتسابق للحفاظ على اسمها وسمعتها؛ للحفاظ على عملائها، مشيرًا إلى أن غرفة شركات السياحة مستعدة باستمرار وبها غرفة عمليات متواجدة على مدار 24 ساعة؛ للتعامل مع أي مشكلة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

https://youtu.be/dHZNHEEpP_o