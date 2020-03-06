السوق العالمية للأعمال الفنية تشهد تراجعا للمبيعات وارتفاعا لحصة المرأة

تراجعت الإيرادات من مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 5% إلى ما يقدر بنحو 1ر64 مليار دولار العام الماضي مع تقلص عائدات المزادات، وفقا لتقرير عن السوق العالمية تم نشره اليوم الخميس من جانب معرض بازل للفنون السويسري وبنك "يو بي إس" السويسري الكبير.

واحتفظت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين بمراكزها كأكبر أسواق في العالم للفنون بحصة كبيرة في السوق بلغت 44 و20 و18% على التوالي.

وتراجعت مبيعات المزادات العامة بنسبة 17% لتصل إلى 2ر24 مليار دولار. وزادت عائدات التجار، لكن فقط بشكل طفيف، بينما يقول المقتنون الأثرياء تقريبا في كل ثانية إنهم يشترون الآن الأعمال الفنية من مواقع إلكترونية.

كما رصد التقرير السنوي التوازن بين الجنسين في عالم الفنون، سواء بين الفنانين أو المشترين.

وفي عام 2019، شكلت النساء 44% من فنانين، ممثلين من جانب معارض تقوم ببيع أعمال فنية جديدة، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق عليه.

وزاد الرقم الإجمالي للمشترين من النساء بنسبة 9% العام الماضي، وأصبحن يشكلن الآن 36% من كل صفقات التجار من الأعمال الفنية.

واعتمد التقرير في دراسته على استطلاع شمل 1300 من مقتني الأعمال الفنية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والولايات المتحدة.