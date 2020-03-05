جدل في «محلية النواب» بسبب تضارب الولاية على الأراضي

سيطرت حالة من الجدل على اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلين من مختلف المحافظات، حول أسباب تضارب جهات الولاية على الأراضي، وشهد الاجتماع مطالب بتوحيد جهة الولاية.

وصرح ممثل محافظة البحيرة، بأن السبب الرئيسي في تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، وأن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحه لتلك الحدود الإدارية توضح الإحداثيات بين المحافظات.

وتابع: "لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات على الأراضي، والمشكلة موجودة مليون في المائة".

وطالب عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية على الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، ومساعدة الجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات على الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها، متابعا: "المواطن لا تعطيه تخطيط عمراني، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوكتوك أو غيره، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل، لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إن مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية على الأراضي".