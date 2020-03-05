عاطل يُلقي زوجته من منور الطابق العاشر في الإسكندرية

عصام عامر:

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، اللواء سامي غنيم، من ضبط عاطل، لاتهامه بإلقاء زوجته، ربة منزل، 22 عامًا، من منور الطابق العاشر، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما.

تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا يفيد سقوط إحدى السيدات من عقار كائن في نطاق دائرة القسم، وفارقت الحياة في الحال، وبانتقال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، عُثر على جثة سيدة، مقيمة في العقار الكائن في محل البلاغ.

وبفحص البلاغ، تبين حدوث مشادة كلامية بين الزوجين، أمام باب شقتهما الكائنة في الطابق العاشر، لوجود خلافات بينهما، قام على إثرها بدفعها، مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها ووفاتها متأثرة بإصابتها.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، ومواجهته، أقر بارتكابه للواقعة، فتم تحرر محضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.