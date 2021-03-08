 واس: تمرين جوي سعودي إماراتي لرفع مستوى الجاهزية القتالية - بوابة الشروق
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واس: تمرين جوي سعودي إماراتي لرفع مستوى الجاهزية القتالية

ارشيفية
ارشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 11:57 م
وصلت مجموعة من القوات الجوية السعودية اليوم الجمعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مناورات تمرين "علم الصحراء 2021 "الذي يهدف الى رفع مستوى الجاهزية القتالية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي / إي) وصلت اليوم إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في مناورات التمرين المشترك ( علم الصحراء 2021) الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي".

وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف -15 سي / إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.

ويهدف التمرين  إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية ، كما ذكرت "واس".

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