هاني شاكر يشكر الرئيس السيسي على رعايته «بورسعيد عاصمة للثقافة»

وجه الفنان هاني شاكر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية مشروع عاصمة الثقافة المصرية ولشعب بورسعيد وأبطالها من الجيش والشرطة.

وأضاف الفنان هاني شاكر في كلمته خلال حفل فعاليات إطلاق "بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١"، "أشكر الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي نجحت في أن تعيد مصر إلى مكانتها الثقافية والفنية وأصبحنا نرى الثقافة والفنون لكل المصريين ولكل الفئات العمرية وسط حالة وقف نشاطه وفعالياته".



وأضاف أن مصر تؤكد للعالم أنها منارة الفن والثقافة، وأثنى الفنان على التطوير الذي تشهده محافظة بورسعيد.



وطالب الفنان من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان تشغيل مسارح محافظة بورسعيد واستضافة الحفلات الفنية.



وحول تكريم الوزارة لعدد من رموز المحافظة قال "مصر ستظل تتذكر رموزها في كل المجالات وتحيا مصر".