 السعودية والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في المجالات كافة - بوابة الشروق
الجمعة 5 مارس 2021 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

السعودية والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في المجالات كافة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 9:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 9:51 ص

 بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو، سبل مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك