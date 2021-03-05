أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الخميس، تحديد مكان مركب صيد على متنها 11 فرد إسمها "نعمت الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت بجزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالي 3 ميل بحري، لافتاً إلى أن المركب قادمة من السويس.

أوضح المحافظ أنه يتابع بنفسه لحظياً جهود ومحاولات الإنقاذ، حيث أجرى العديد من الإتصالات بقيادة الأسطول الجنوبي للقوات البحرية والقاعدة البحرية، وتحركت وحداتها بالفعل لإنقاذ المركب، بعدما حددت موقعه.

كشف محافظ البحر الأحمر أنه تم إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية بطاقم المركب للإطمئنان عليهم، وطمأنة أسرهم، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار بيان شامل بكل التفاصيل عقب إنتهاء عملية الإنقاذ.