صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات للنظر بعين الاعتبار للنساء عند إعداد ميزانياتها

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومات حول العالم للنظر بعين الاعتبار للنساء عن إعداد ميزانياتها، مشيرا إلى أنه في الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، يكون قد مر عام منذ بدء إجراءات الإغلاق العام على نطاق واسع لمواجهة جائحة كوفيد-19، وكما حذرت تدوينة سابقة أصدرها الصندوق في يوليو الماضي، فقد تحملت النساء جانبا كبيرا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجائحة.

وأضاف صندوق النقد، في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، أن "حكومات عديدة تعكف حاليا على إعداد ميزانياتها للعام المالي القادم، فأمامنا الآن فرصة ذهبية كي نتصدى لهذا الوضع المجحف للنساء.

وفيما يلي نعرض مجموعة أدوات للبدء في إعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي من أجل مساعدة البلدان على تركيز مواردها على دعم النساء وضمان إعداد ميزانيات المستقبل بصورة أفضل لهن من الميزانيات السابقة".

وأشار إلى أن أمثلة وفيرة للأثر غير المتكافئ الذي تتحمله النساء والفتيات بسبب سياسات الإغلاق العام، فقد غادرت مليون امرأة يابانية سوق العمل عندما وقعت الجائحة، بينما كان التغير أقل بكثير في نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل.

وفي تشيلي، أشارت التقارير إلى أن 76% من النساء صرحن بأنهن يمضين وقتا أطول في القيام بالأعمال المنزلية منذ بدأت الجائحة، أما في المكسيك فحدث زيادة بنسبة 53% في مكالمات الطوارئ المتعلقة بالإبلاغ عن وقائع عنف ضد المرأة.

ويؤدي إعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي إلى توظيف الأداة القوية المتمثلة في الميزانيات الوطنية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وهي تدمج قضايا الجنسين في السياسات والعمليات المتعلقة بإدارة المالية العامة.