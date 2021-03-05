صندوق تطوير العشوائيات: 200 مليار جنيه تكلفة مبادرة تحسين عواصم المحافظات

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن التكلفة المبدئية للمبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع سيتضمن دورًا كبيرًا للمطورين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المبادرة تعتمد في رؤيتها المستقبلية على ثلاثة مراحل هي؛ العاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى، قائلًا إن المبادرة تستهدف استغلال أراضي الفضاء ملك الدولة غير المستغلة.

ولفت إلى أن الدولة لديها أراض في مواقع مميزة داخل العاصمة، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على علاج مشكلات العمران الملحة، من خلال توفير رصيد سكني للمواطنين.

وذكر منسق صندوق تطوير العشوائيات أن المبادرة تريح الصندوق والمحافظات بشكل كبير، متابعًا: «المشروع هدفه كبير وله عوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية ويؤدي لتحسين الصورة العمرانية».