كندا توافق رسميا على استخدام لقاح جونسون آند جونسون

وافقت السلطات الصحة الكندية، الجمعة، على استخدام اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، الذي تنتجه شركة (جونسون آند جونسون) الأمريكية، ليصبح رابع لقاح مضاد للفيروس توافق كندا على استخدامه.



واعتبرت شبكة (سي بي سي نيوز) الإخبارية الكندية، أن الموافقة، التي أُعلنت، في مؤتمر صحفي، من شأنها توفير زيادة كبيرة في اللقاحات بكندا، مشيرة إلى أن لقاح (جونسون آند جونسون) يعد أحد أسهل اللقاحات من حيث كيفية التعامل معها، إذ لا يتطلب التطعيم بها سوى الحصول على جرعة واحدة فقط، فضلا عن إمكانية تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة الثلاجة العادية.



وأوضح مسئولو الصحة، خلال المؤتمر، أن الحكومة الكندية طلبت الحصول على 10 ملايين جرعة من اللقاح، مع خيار لزيادتها حتى 28 مليون جرعة، ومن المتوقع أن تصل معظم الكميات المطلوبة بنهاية سبتمبر.



وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت، السبت الماضي، موافقتها على استخدام اللقاح داخل الولايات المتحدة، وأثبتت تجارب سريرية، شملت 3 قارّات، فعالية جرعة واحدة من اللقاح بنسبة 85 بالمئة في الوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.