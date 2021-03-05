إسرائيل تكشف النقاب عن تحديث خططها لضرب مواقع نووية إيرانية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس النقاب عن أن جيش بلاده يقوم بتحديث خططه لضرب مواقع نووية إيرانية، وأنه مستعد للعمل بشكل مستقل.

وقال الوزير في مقابلة حصرية مع قناة "فوكس نيوز"، وهى المقابلة الأولى له مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، والتي من شأنها الإضرار بقدرة الجمهورية الإسلامية على تطوير قنبلة نووية.

وأضاف جانتس في المقابلة التي تم بثها في ساعة متأخرة أمس الخميس: " إذا أوقفهم العالم، فهذا أمر جيد جدا. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب علينا العمل بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا".

وفي خضم تصاعد التوتر الإقليمي بشأن عمل محتمل من جانب أحد وكلاء إيران ضد إسرائيل وانتهاكات الاتفاق النووي لعام 2015 ، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل، على الأرجح، عبر وكلاء طهران في سورية ولبنان خلال عام 2021.

وتابع جانتس بالقول إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تمتلك مئات الآلاف من الصواريخ في مناطق مدنية على طول الحدود مع إسرائيل.

وفي إطار المقابلة مع "فوكس نيوز"، عرض جانتس خريطة سرية لمواقع الصواريخ التي يمكلها حزب الله.

وأشار التقرير الاستخباراتي السنوي للجيش الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تستعد لأيام من القتال ضد حزب الله. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 3000 هدف لبناني ستصاب يوميا في إطار الصراع المقبل، بهدف قتل 300 من مقاتلي حزب الله كل 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تواصل إسرائيل ضرب الجماعات المدعومة من إيران في سورية والتي قال جانتس إنها تساعد في تسهيل نقل الأسلحة إلى لبنان.

ومنذ بداية عام 2020 ، قصفت إسرائيل أكثر من 500 موقع مرتبط بإيران في سورية من خلال غارات جوية، بحسب ما ذكره رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.