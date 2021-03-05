قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن الفترة الحالية تشهد انحسارًا في أعداد إصابات كورونا، ذاكرًا أن لازال هناك حالات إلا أنها أقل من السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الشعب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن عملية التطعيم تتم وفقًا للكميات المتوفرة من اللقاحات، موضحًا أنه تم البدء بالأطقم الطبية خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ثم باقي الفرق الطبية.

وأوضح أن الفئات المستهدفة حاليًا من التطعيم هي أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن أو حتى من الشباب، مضيفًا أن تأثير لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا مؤقت يتراوح من 6 إلى 9 أشهر.

وذكر أن لقاحات كورونا تحمي من الإصابة بصورة جزئية، مشيرًا إلى إمكانية الإصابة بالفيروس بعد تلقي اللقاح ولكن دون ظهور أعراض شديدة.