تنمية حدائق أكتوبر: تسليم وحدات عمارتين فقط في اليوم الواحد ضمن مشروع سكن مصر

قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن الأوراق المطلوبة لتسليم المواطنين الوحدات الخاصة بهم ضمن مشروع سكن مصر الذي سيبدأ غدًا السبت ويستمر حتى 11 من أبريل المقبل، هي استمارة الحجز المبدأي الإلكترونية ومخالصات الدفع من البنك الذي يقوم بالتسديد من خلاله.



أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن سيتم تسليم الوحدات بعمارتين فقط في اليوم الواحد منعًا للتزاحم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم تخصيص مواعيد أخرى خاصة بمن يتخلف عن الموعد الذي تم تحديده.



وأوضح أنه سيتم تسليم 1128 وحدة سكنية خلال الموعد الذي تم تحديده، ذاكرًا أنه سيتم إتاحة مدة زمنية خاصة بتقديم المواطنين ملاحظاتهم عن الوحدات التي تم تسلميها، وبعدها تبدأ مرحلة أخرى لتسليم باقي الوحدات.



وذكر أن المواطن يحق له التقدم بالملاحظات حول الوحدة السكنية وقت تسليمها، مشيرًا إلى تحديد موعد للوقوف على تلك الملاحظات وتسلميها للمواطن مرة أخرى.



وأشار إلى إجمالي عدد الوحدات ضمن مشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبرتبلغ 10 آلاف و440 وحدة سكنية، مضيفًا أن مساحة الوحدة تصل إلى 118 مترًا، فضلًا عن إحاطة العقارات بسور؛ لضمان خصوصية المكان.



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، سيبدأ بعد غدًا في تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 11/4/2021،فى التسليم.





