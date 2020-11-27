محافظ أسيوط: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدة مراكز

أكد عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين، موجها رؤساء المراكز والمدن بمواصلة حملات الرصد للتعديات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالتها في المهد.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحماية أراضيها وحفظ حق الشعب والدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

كانت الوحدات المحلية لمراكز أبنوب والفتح وأسيوط والبداري والقوصية، رصدت بعض التعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة، وتم إزالتها، وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين.

البداية في أبنوب.. حيث أزيلت حالة تعدي على أرض أملاك دولة، خلال حملة بإشراف تاج جلال رئيس المركز، بقرية المعابدة، بدق بئر مياه جوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

وفي الفتح.. تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة في البناء بحوض الجرف زمام بني مر على مساحة ١٤ سهما، خلال حملة تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، وبمشاركة صلاح حسين رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي أسيوط.. نفذت حملة تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز، إزالة فورية لشده خشبية لسقف الدور الأول العلوي بناحية المطيعة قبلي البلد، وإيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي البداري.. تم الإزالة الفورية لـ3 حالات تعدي في المهد، خلال حملة بقيادة محمد حسن رئيس المركز، الأولى تعدى على أرض أملاك دولة بإقامة سور على مساحة حوالي ٢٠٠ متر بقرية عرب مطير التابعة للكوم الأحمر، والثانية تعدي على مساحة ١٥٠ مترا على أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر، والثالثة بناحية عزبة الزهرى التابعة لقرية النواورة، عبارة عن جدران داخل منزل من البلوك الأبيض والأسمنت.

وفي القوصية.. أشرفت هويدا شافعي رئيس المركز، على إزالة حالتي تعدى أحدهما على أرض زراعية بقرية التتالية، على مساحة قيراط، والأخرى لحالة تعدى على أرض زراعية بشارع طريق السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.